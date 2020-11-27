Ватикан, , 00:17 — REGNUM Появившаяся в середине ноября информация о том, что в историческом костеле святого Гиацинта в Выборге планируется устроить музейную экспозицию орудий пыток, возмутила и обеспокоила общественность. Как пишет Рускатолик. рф, вспомогательный епископ архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин обратился к директору Выборгского объединенного музея-заповедника с просьбой отказаться от данного проекта.

Новости Ватикана Иван Шилов © ИА REGNUM

Здание бывшей католической церкви является филиалом музея, и временна экспозиция в нем уже содержала пыточные инструмента. Теперь экспозицию планируется сделать постоянной, а камеру пыток — ее главным содержанием. Более того, для нее даже приобретаются новые экспонаты. Не только католики сочли идею неуместной. По словам епископа, здание обладает богатой историей, и религиозной, и светской, причем никогда на этапах существования здания не было в нем пыток.

Епископ призывает не размещать в здании храма, пусть и бывшего, пыточную экспозицию, более того — вернуть выставку, которая описывает средневековую жестокость, в замок. А в костёле, раз уж есть к нему интерес как к музею, разметить экспозицию, которая отразила бы его насыщенную историю.

О других темах, которые обсуждает католическая пресса, читайте в статьеСтанислава Стремидловского «США и Ирану предлагают совместно противодействовать Баку и Анкаре».