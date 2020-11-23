23 ноября 2020 | Время чтения 12 мин

Станислав Стремидловский, , 10:17 — REGNUM Коррупция в Церкви губит дело благовестия. Как передает Vatican News (Ватикан), об этом папа Римский Франциск заявил в послании участникам виртуального семинара «Латинская Америка: Церковь, папа Франциск и сценарии пандемии». Неимущие, обездоленные жители всех человеческих окраин, жертвы разрушения экосистем на собственном опыте ощутили во время пандемии «социально-экономические проблемы и несправедливость, от которых теперь страдает вся Латинская Америка». Говоря об экономических последствиях пандемии, понтифик напоминает, что все мы призваны «индивидуально и коллективно выполнять нашу работу или миссию со всей ответственностью, прозрачностью и честностью». Социальная организация должна основываться «на отдаче, обмене и распределении, а не на обладании, исключении и накоплении». Необходим «щедрый ответ» на другие социальные проблемы, такие как бездомность, безземелье и безработица. «Пандемия показала лучшее и худшее в наших народах, а также лучшее и худшее в каждом человеке, — подчеркнул папа. — Сейчас более, чем когда-либо, необходимо вновь осознать нашу всеобщую взаимозависимость. Вирус напоминает нам, что лучший способ позаботиться о себе — это научиться заботиться о тех, кто рядом, и защищать их». Политика, продолжил он, «это высочайшее призвание», направленное к общему благу: сегодня она должна мобилизоваться и «направить законные разногласия на поиски жизнеспособных решений для наших народов». Каждый политик обязан совершенствовать искусство встречи, а не налаживать механизмы, которые превращают этот серьезный кризис в социальный инструмент для приумножения голосов избирателей. Руководители должны служить общему благу, а не ставить общее благо на служение собственным интересам, уничтожая на пути других: всем известна динамика коррупции, которая идет в этом направлении. Это относится также к людям Церкви, потому что внутренняя церковная коррупция является настоящей проказой, которая заражает и убивает дело благовестия.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Избранный президент США Джо Байден разделяет католиков, сообщает Vatican insider (Турин, Италия). Его позиция по вопросу об абортах не разделяется консервативными епископами. Рабочая группа Конференции католического епископата США (USCCB) рассмотрит дело. Байден — практикующий католик. Он лично против абортов, но не думает, что государство должно их запрещать. 7 ноября архиепископ Лос-Анджелеса Хосе Гомес, глава USCCB, поздравил демократа с избранием президентом. Это не понравилось консерваторам. Епископ Джозеф Стрикленд заявил: «Я ценю признание Гомесом того факта, что политика Байдена расходится с католическими учениями. Значительно. Проблематично то, что Конференция рассматривает выборы, как если бы они были признаны, однако это не так». В октябре прошлого года священник церкви Святого Антония в Южной Каролине Роберт Мори отказал Байдену в причастии. Некоторые теологи считают, что рабочая группа Конференции католического епископата США может подтвердить это решение. Ситуация сказывается и на отношениях с Ватиканом. Не секрет, что в среде американских епископов есть решительные противники папы Франциска, некоторые из них подозреваются в заговоре против понтифика.

L'Osservatore Romano (Ватикан) размышляет: Байден и Ближний Восток — что дальше? Нынешние американские выборы вызвали больший резонанс, чем предыдущие. Избранный президент США Джо Байден весьма критически оценил некоторые решения, принятые предыдущей администрацией: в отношении защиты прав человека, миграционной политики, отношений с НАТО. Но какими будут первые шаги нового американского президента во внешней политике в целом и на Ближнем Востоке в частности? Байден ясно заявил о намерении вернуться в ядерную сделку с Ираном, если тот будет снова соблюдать свои обязательства в отношении ядерной энергетики. Это поможет ослабить напряженность в регионе. Примиренческий подход ожидается в разрешении кризиса между Израилем и Палестиной. Стратегия «сонного Джо» может основываться на возобновлении диалога между двумя сторонами и поддержке решения о создании двух государств. Что касается американского военного присутствия в Сирии и Ираке, оно, вероятно, останется ограниченным и будет зависеть от развития борьбы с терроризмом.

Удастся ли Вашингтону и Тегерану возобновить диалог до того, как иранские фундаменталисты возьмут верх, что может произойти в июне 2021 года на президентских выборах в Иране? Тему продолжает Terrasanta.net (Милан, Италия). Времена трудные. 2020 год — это не 2015-й. Обе стороны не могут просто возродить старое соглашение по ядерной сделке, потребуются новые переговоры. Есть много факторов, которые мешают успешному возобновлению диалога. Первая трудность касается позиции Саудовской Аравии и Израиля в отношении восстановления политической легитимности Ирана, которая может еще больше усилить влияние Тегерана в Сирии, Ливане и Йемене. Израильтяне и саудиты знают, как влиять на американскую политику, у них есть много инструментов, чтобы помешать или даже заблокировать принятие решений в Вашингтоне. Вторая трудность заключается в том, что Байден может не получить контроля над Сенатом, что имеет решающее значение для внешней политики, если в январе два избирательных округа в Джорджии останутся в руках республиканцев. Мы также не можем исключить, что уходящая администрация Трампа «отравит колодцы» до 20 января, ввергнув Ближний Восток в еще больший хаос, чем уже есть. Другие трудности связаны с ядерной сделкой как таковой. В 2015 году ее заключение вызвало большие надежды в Иране среди правящей элиты и населения. Но за эйфорией сразу последовало разочарование. Еще до Трампа стало очевидно, что взамен на обязательство Ирана минимизировать свою атомную программу инвестиции не поступят, санкции продолжат влиять. Это подорвало позиции иранского президента Хасана Рухани и прогрессивного крыла, которых дома обвинили в том, что их обманули США, и ЕС и ООН бросили. Победа на прошлогодних парламентских выборах в Иране антизападных ультраконсерваторов является препятствием для маневров Рухани и правительства. Один из самых уважаемых иранских аналитиков профессор политологии Садег Зибакалам считает, что реформисты потеряли свою электоральную базу, и прогнозирует, что на следующие президентские выборы явится только 30% избирателей.

Тегеран готов вернуться к ядерным соглашениям в том случае, если Байден ослабит санкции, информирует AsiaNews (Рим, Италия). Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью, опубликованном в правительственной газете Iran Daily, сделал подачу, заявив, что «если США выполнят свои обязательства по резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, мы выполним наши обязательства по СВПД». Зариф охарактеризовал избранного президента как «ветерана иностранных дел», которого он знает уже 30 лет, и сказал, что, оказавшись в Белом доме, Байден мог бы «снять все эти санкции тремя указами». Однако глава иранской дипломатии на внутреннем фронте должен остерегаться нападок со стороны консервативного крыла, близкого к аятоллам. Председатель парламента Ирана Мохаммад Бакер Галибаф утверждает, что между Трампом и Байденом нет никаких разногласий, и подчеркивает, что жизнь иранцев «не может зависеть» от американских санкций. Близкий к Корпусу стражей Исламской революции еженедельник просит забрать «ядерное досье» у МИД Ирана и передать полномочия по его рассмотрению Совету национальной безопасности, который возглавляет бывший командующий КСИР.

Отец Ованнес Ованнисян, настоятель монастыря Дадиванк, решил не покидать этот древний армянский храм, хотя в воскресенье 15 ноября он должен был быть передан Азербайджану, пишет из Нагорного Карабаха польский кавказовед Витольд Репетович. Его репортаж опубликовало Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). Но азербайджанцы пока не вступили в Дадиванк, потому что рядом свой пост поставили русские. «Дадиванк является одним из важнейших наших храмов», — говорит епископ Вртанес, который в субботу, 14 ноября, прибыл в Степанакерт, чтобы взять на себя исполнение обязанностей предводителя Арцахской епархии, поскольку возглавляющий ее архиепископ Паргев выехал на время в Ереван. По словам епископа Вртанес, србазан Паргев «всю войну находился в Степанакерте и нес утешение верующим, которые укрывались в подземельях церквей от налетов, это привело к тому, что он теперь истощен и умственно, и физически». Отец Ованнес за несколько часов до плановой передачи храма под азербайджанский контроль объявил, что не покинет его. Молитвы, видимо, подействовали, потому что вскоре вечером появилась информация, что пока азербайджанцы не займут Дадиванк. «Монастырь находится под полным контролем армянского духовенства, и там совершается литургия при участии многочисленных верующих, а также русских воинов», — сообщил епископ Вртанес. Русские установили свой пост рядом с монастырем.

Представитель Арцаха (Нагорный Карабах) в США Роберт Аветисян видит антикарабахскую коалицию в составе Азербайджана, Турции и террористов из Сирии, которых в регион завезли турки, рассказывает National Catholic Register (Айрондэйл, США). Еще одним игроком является Израиль, главный поставщик вооружений Баку. В прошлом месяце Армения отозвала своего посла в Израиле в знак протеста. Сближение Израиля и Азербайджана связано с конфликтом Израиля с Ираном. Иран граничит с Азербайджаном на юге; Баку предоставил Израилю доступ к своим аэродромам для потенциального использования против Ирана, согласно израильским источникам. Отвечая на вопрос о мотивах Турции, военный аналитик Американского института предпринимательства Майкл Рубин говорит прямо: «Прежде всего, это враждебность по отношению к армянам как народу и христианству как религии». Рубин заявил на пресс-конференции, что у турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана нет претензий исторического характера к Арцаху, также нет оправданий политики Анкары интересами безопасности. «Эрдоган отвлекает внимание от своей слабеющей экономики», — отмечает эксперт. Представители греческих организаций в США предлагают американскому правительству немедленно ввести санкции против Турции ввиду нарушения Анкарой закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA)». Также рекомендуется предать гласности обширную сеть высокооплачиваемых лоббистов, работающих в Вашингтоне от имени Турции и Азербайджана. По мнению же Аветисяна, признание Республики Арцах было бы самым выгодным решением, сравнимым с признанием американскими властями Косово как независимого государства в 2008 году. Однако, как заявили сторонники Карабаха в интервью изданию, они наткнулись на стену, когда пытались заставить Госдепартамент США признать складывающуюся в Закавказье катастрофу для армян. По словам Рубина, взаимный интерес в противодействии агрессии Баку могли бы найти Тегеран и Вашингтон, учитывая отправку Турцией в регион сирийских наемников.

Генеральная прокуратура Белоруссии вынесла викарию католической Минско-Могилевской архиепархии Юрию Кособуцкому официальное предупреждение о недопустимости нарушения закона, передает Catholic.by (Минск, Белоруссия). Это связано с высказываниями епископа в его блоге относительно «демонтажа и переноса» стихийного памятника убитому Роману Бондаренко. Вместе с Кособуцким предупреждение получил председатель информационного отдела Белорусского экзархата Московского патриархата отец Сергий Лепин, который также высказал непонимание таким действиям, как «глумление над портретами убиенного» и «сатанинское попрание лампад и иконок». По мнению генпрокуратуры, такие высказывания «сознательно повышают уровень напряжения в обществе, разжигают ненависть к представителям органов государственной власти, в том числе правоохранительных органов, и, как следствие, создают враждебность по отношению к названным социальным группам населения». Эти «действия недопустимы и неприемлемы, поскольку не только не соответствуют основополагающей роли Церкви в части достижения взаимопонимания, толерантности и согласия в обществе, но и побуждают граждан к агрессии, противоправным действиям, разрешению возникших вопросов неконституционным путем».

Вспомогательный епископ архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин направил письмо директору Выборгского объединенного музея-заповедника с просьбой не устраивать «камеру пыток» в историческом костеле святого Гиацинта в Выборге, сообщает Рускатолик.рф (Москва, Россия). «13 ноября 2020 года стало известно об объявлении Выборгским объединенным музеем-заповедником конкурса на «создание выставочного комплекса «Рыцарский дом», располагающегося в филиале музея — в здании бывшей выборгской католической церкви святого Гиацинта, — говорится в письме. — В состав временной экспозиции этого филиала уже входили инструменты пыток. Теперь же, в рамках новой концепции, камера пыток становится основным содержанием постоянной экспозиции, для нее приобретаются новые предметы». Епископ отмечает тревогу и огорчение, с которыми к нему обратились некоторые католики Северо-Запада России, а также люди различных религиозных взглядов, неравнодушные к историческому и культурному наследию. Костел до того, как тот был внесен в государственный реестр российского культурного наследия как памятник федерального значения, успел побывать и частью католического монастыря, и домом купца, и резиденцией дворянского собрания, и домом молитвы выборгских католиков. «У этого здания богатая, разноплановая история, но ни одна из ее страниц никак не связана с пытками», — отмечает Дубинин и просит «отказаться размещать экспозицию камеры пыток в здании храма». Кроме того, он призвал дирекцию музея «возвратить раздел экспозиции музея, относящийся к средневековой жестокости нравов, в замок» и выразил «заинтересованность и поддержку идеи размещения [в костеле св. Гиацинта] экспозиций на темы, отражающие его историю».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».