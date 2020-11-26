Ереван, , 00:40 — REGNUM Принятая в сенате Франции резолюция с призывом признать Нагорный Карабах переводит вопрос в международную повестку дня, написал 25 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

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«Решение, принятое французским сенатом, историческое. Международное признание Арцаха входит в международную повестку дня», — объяснил премьер-министр.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сенат Франции обратился к правительству республики с призывом признать Нагорный Карабах. В поддержку этого документа проголосовали 305 сенаторов, против него высказался только один. Принятая резолюция носит рекомендательный характер.

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