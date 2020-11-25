Париж, , 20:53 — REGNUM Сенат Франции принял резолюцию, призывающую правительство республики признать Нагорный Карабах.

Флаг Нагорного Карабаха

Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба французского сената.

В поддержку этого документа проголосовали 305 сенаторов, против него высказался только один. Принятая резолюция носит рекомендательный характер.

«Сенат… призывает правительство признать республику Нагорный Карабах и сделать это признание инструментом переговоров для установления прочного мира», — указано в тексте резолюции. Кроме того, французские сенаторы считают, что безопасность и свободу армянского населения Нагорного Карабаха Азербайджан обеспечить не сможет.

При этом сенаторы «осуждают военную агрессию Азербайджана, проводимую при поддержке Турции и иностранных наемников», и призывают к немедленному выводу азербайджанских военных и их сторонников с территорий, занятых ими в ходе военной операции в Нагорном Карабахе с 27 сентября.

Парламентарии призвали исполнительные власти Франции «извлечь дипломатические выводы из роли, сыгранной властями Турции, и рассмотреть вместе с европейскими партнерами наиболее решительные ответные меры».

Читайте ранее в этом сюжете: Песков опроверг заявления о расширении миротворческой миссии РФ в Карабахе

Читайте развитие сюжета: МИД Франции усомнился в нужности признания Карабаха