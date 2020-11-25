Аддис-Абеба, , 20:10 — REGNUM В Аддис-Абебу прибыли трое посредников Африканского союза — экс-президент Мозамбика Жоаким Чиссано, экс-президент Либерии Элен Джонсон-Серлиф и экс-президент ЮАР Кгалема Мотланте., 25 ноября сообщает агентство Reuters.

Информация о прибытии посредников по конфликту в Тыграе в Эфиопии получена Reuters из дипломатических источников. Сообщается, что переговоры связаны с истекающим 72-часовым ультиматумом правительства Эфиопии к НФОТ.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед ранее официально отказался от посредничества Африканского союза и других международных организаций в конфликте с Тыграем.

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