Аддис-Абеба, , 14:38 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед обратился к международному сообществу с просьбой «подождать, пока правительство Эфиопии не представит свою просьбу о помощи» для разрешения продолжающегося вооружённого конфликта в регионе Тыграй. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на заявление канцелярии Ахмеда.

Премьер-министр заявил, что страна высоко ценит «обеспокоенность» международного сообщества.

«Однако я хотел бы подчеркнуть, что Эфиопия способна и готова урегулировать эту ситуацию в соответствии со своими законами и своими международными обязательствами», — говорится в заявлении канцелярии Ахмеда.

Абий подчеркнул, что страна «отвергает любое вмешательство в наши внутренние дела», и призвал международное сообщество «уважать основополагающие принципы невмешательства в соответствии с международным правом».

Это заявление было сделано на фоне обеспокоенности ООН возможными военными преступлениями после угрозы федеральной армии Эфиопии начать штурм столицы Тыграя, Мэкэле.

Крайний срок, установленный правительством для капитуляции мятежников в регионе Тыграй, истекает в среду, 25 ноября.

Бои между правительственными и региональными силами в Тыграе продолжаются уже три недели. По сообщениям местных СМИ, в ходе столкновений были убиты сотни человек, а десятки тысяч бежали из страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидеров мятежного региона Эфиопии обвинили в попытке вызвать сочувствие