Пекин, , 17:32 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена с победой на выборах, передаёт 25 ноября Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщается, в поздравительной телеграмме Си Цзиньпин отметил, что «гармоничное и стабильное развитие китайско-американских отношений соответствует интересам народов обеих стран и ожиданиям всего международного сообщества».

Глава КНР также выразил надежду, что при новом президенте Белый дом будет придерживаться принципов равноправия и взаимного уважения, и в дальнейшем в отношениях Пекина и Вашингтона «не будет разногласий и противоречий».

Сообщается, что Си Цзиньпин также направил поздравление Камале Харрис, которая должна занять пост вице-президента США.