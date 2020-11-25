Баку, , 13:22 — REGNUM Кельбаджарский район Нагорного Карабаха перешел под контроль азербайджанских властей. Об этом 25 ноября сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к нации, которое транслировал государственный телеканал AzTV.

Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Дорогие соотечественники, сегодня Кельбаджарский район освобожден от оккупации», — заявил он и поздравил с этим жителей страны.

Алиев отметил, что в Азербайджане долги годы ждали этого дня, и указал, что Кельбаджар — это один из самых крупных азербайджанских районов.

«Расположенные там памятники, мечети и церкви являются нашим историческим достоянием», — подчеркнул он и добавил, что церкви и далее будут охраняться как достояние государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорный Карабах вылетели два самолёта с силами и средствами медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа Минобороны России.