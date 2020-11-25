Москва, , 12:27 — REGNUM В Нагорный Карабах вылетели два самолёта с силами и средствами медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа Минобороны России.

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"Первые два самолёта Ил-76, осуществляющие переброску медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа в район выполнения задач в Нагорный Карабах, вылетели из аэропорта Хабаровск-Новый», — сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что всего в Карабах перебросят 122 военных медика, 54 единицы автомобильной и спецтехники, а также 66 тонн необходимых материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 11 тыс. жителей Нагорного Карабаха вернулись в места своего прежнего проживания с 14 ноября благодаря российским миротворческим силам.

Также миротворцы России занимаются обеспечением безопасности движения гражданского автотранспорта по Лачинскому коридору и помогают местным властям в восстановлении мирной жизни.

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