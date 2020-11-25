Минск, , 12:33 — REGNUM Объективную оценку качеству и эффективности созданной в России вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» дали белорусские специалисты. Об этом 25 ноября сообщил журналистам посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

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"Замечательно, что белорусские специалисты, врачи, иммунологи предельно объективно оценили качество и эффективность российской вакцины», — заявил он.

Также российский посол отметил, что решение президента РФ Владимира Путина о направлении российской вакцины от коронавируса в Белоруссию первой из зарубежных стран, имеет особое значение.

Кроме того, Мезенцев указал, что российский лидер видит возможность совместного с Белоруссией массового выпуска данного препарата.

«Белорусские и российские специалисты в ближайшее время обсудят возможный формат сотрудничества по вопросам совместного производства вакцины от коронавируса, первые договоренности по этой теме могут быть достигнуты в декабре», — указал дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября стало известно, что документы в Минздрав РФ на регистрацию препарата «Винкристин» для его реализации на территории России подало одно из самых крупных фармацевтических предприятий Белоруссии «Белмедпрепараты».