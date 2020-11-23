Москва, , 10:43 — REGNUM Документы в Минздрав РФ на регистрацию препарата «Винкристин» для его реализации на территории России подало одно из самых крупных фармацевтических предприятий Белоруссии «Белмедпрепараты». Это 23 ноября следует из государственного реестра лекарственных средств, передает «Коммерсантъ».

Уточняется, что винкристин является необходимым для лечения онкологических заболеваний препаратом, который находится в списке жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Также указывается, что данное лекарство выпускается из субстанций белорусского и китайского производства и отмечается, что в случае, если «Белмедпрепараты» смогут получить регистрационное удостоверение, данное предприятие сможет принимать участие в России в государственных закупках винкристина.

В то же время добавляется, что издание не смогло получить комментарии данной информации в «Белмедпрепаратах».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин заявил, что головная боль может говорить о развитии рака головного мозга.