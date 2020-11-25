Ереван, , 10:12 — REGNUM Пребывание российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе не ограничится пятилетним сроком. Такое мнение 25 ноября высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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"Поскольку карабахский конфликт затяжной, я не думаю, что пребывание российских миротворцев ограничится пятилетним сроком», — заявил он в интервью ТАСС.

При этом Пашинян отметил, что, по его мнению, за срок в пять лет необходимо создать гарантии безопасности и стабильности в Карабахе, и добавил, что размещение в регионе российских миротворческих сил — это вопрос «политического соглашения, которое было достигнуто» и зафиксировано в совместном заявлении руководителей России, Армении и Азербайджана 9 ноября.

Также армянский премьер-министр считает, что «пятилетний срок — это начало процесса», он добавил, что данный период может автоматически продлеваться.

«Я думаю, на данный момент главный вопрос — обеспечить стабильность в Нагорном Карабахе и в регионе, и обеспечить безопасность граждан Нагорного Карабаха, и я думаю и надеюсь, что российские миротворцы будут действовать успешно и сумеют реально воплотить в жизнь эту миссию», — сказал Пашинян.

Как сообщало ИА REGNUM, Пашинян заявил, что протесты и призывы к смене власти в Армении, которые начались после совместного заявления лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, не получили поддержки в обществе.