Ереван, , 09:48 — REGNUM Протесты и призывы к смене власти в Армении, которые начались после совместного заявления лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, не получили поддержки в обществе. Об этом 25 ноября заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

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"У нас есть внутриполитическая напряженность, но правда в том, что те призывы, которые звучат со стороны оппозиции, не получили широкой огласки в армянском обществе», — сказал он в интервью ТАСС.

Также Пашинян отметил, что вопрос власти, «которая была сформирована со стороны народа», может решать только народ путем своего волеизъявления.

«Факт в том, что те призывы, которые звучат со стороны оппозиции, не получают поддержки со стороны армянского общества», — добавил он.

Кроме того, армянский премьер-министр указал, что ему, как и многим в Армении, не нравится ситуация, которая сложилась с Нагорным Карабахом, однако общество страны понимает, что другого выбора не было.

«Армянское общество согласно с тем, что в той ситуации, когда был подписан этот документ, не было никакой реальной альтернативы, которая была бы лучшей для нас», — уточнил Пашинян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что позиция Армении по статусу Нагорного Карабаха не изменилась.