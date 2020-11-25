Москва, , 08:46 — REGNUM Свыше 11 тыс. жителей Нагорного Карабаха вернулись в места своего прежнего проживания с 14 ноября благодаря российским миротворческим силам. Об этом 25 ноября сообщили в Минобороны РФ.

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«С 14 ноября российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение в места прежнего проживания более одиннадцати тысяч жителей Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении.

Также указывается, что миротворцы России занимаются обеспечением безопасности движения гражданского автотранспорта по Лачинскому коридору и помогают местным властям в восстановлении мирной жизни.

При этом уточняется, что инженерные подразделения миротворцев восстанавливают дорожное движение, а также снабжение жилых домов электроэнергией, водой и теплом, а патрули миротворческих сил занимаются сопровождением транспорта, доставляющего продукты питания и предметы первой необходимости в удаленные населенные пункты Карабаха.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Кельбаджарский район (по административно-территориальному делению Азербайджана) в Нагорном Карабахе перешёл под контроль подразделений азербайджанской армии.