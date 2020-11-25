Баку, 25 ноября 2020, 04:36 — REGNUM Кельбаджарский район (по административно-территориальному делению Азербайджана) в Нагорном Карабахе перешёл под контроль подразделений азербайджанской армии, сообщает 25 ноября пресс-служба Минобороны Азербайджана.
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«Подразделения Азербайджанской Армии 25 ноября вошли в Кельбаджарский район», — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что район занят военными по трёхстороннему заявлению, подписанному президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, в соответствии с этим документом, три района вокруг Нагорного Карабаха — Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский — полностью перейдут под контроль Баку до 1 декабря 2020 года.
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