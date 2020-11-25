Вашингтон, , 07:40 — REGNUM Бывшие соперники по предвыборной гонке кандидата в президенты США Джо Байдена могут выдвинуться претендентами на должности министров в новой американской администрации. Об этом Байден заявил в эфире телеканала NBC News.

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Так Байден ответил на вопрос, обсуждал ли он подобную тему с экс-соперниками, включая американских сенаторов Элизабет Уоррен и Берни Сандерса.

При этом кандидат на президентский пост подчеркнул, что на места в новой администрации уже претендуют представители наиболее прогрессивного крыла Демократической партии.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября Берни Сандерс написал в своем Twitter, что вместе со своими единомышленниками собирается провести «настоящую реформу уголовного правосудия» в США.

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