Вашингтон, , 00:53 — REGNUM Китайская телекоммуникационная компания ZTE признана представляющей угрозу национальной безопасности США и останется таковой, заявили 24 ноября в пресс-службе Федеральной комиссии по связи США (FCC).

«После повторного обращения к материалам дела ведомство не нашло оснований для пересмотра решения», — говорится в сообщении.

Решение о включении ZTE в список угроз нацбезопасности было принято в США летом 2020 года. Оно запрещает использовать средства из фонда FCC на закупку оборудования и услуг от китайских компаний Huawei и ZTE, а также от аффилированных с ними лиц. Позднее ZTE обратилась в комиссию с просьбой пересмотреть это решение.

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