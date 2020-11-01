Вашингтон, , 07:40 — REGNUM Министерство торговли США готово разрешить поставку китайской компании Huawei некоторых чипов, не связанных с технологией мобильной связи стандарта 5G. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в отрасли.

В 2019 году министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei в «чёрный список», запретив прямые поставки чипов, произведённых американскими компаниями. В 2020 году эти меры были расширены также на иностранные компании, использующие при производстве чипов американские программные или аппаратные решения. Это привело к тому, что от сотрудничества с Huawei отказались некоторые ключевые поставщики, включая крупнейшего тайваньского производителя TSMC.

По данным Financial Times, в беседах с некоторыми производителями представители министерства торговли США дали понять, что готовы выдать лицензии на поставки некоторых чипов Huawei. При этом лицензии могут быть выданы на поставку всех чипов, не связанных с технологиями 5G. Отмечается, что правительство США готово одобрить поставки Huawei мобильных чипов, используемых для производства смартфонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре правительство Швеции запретило китайским компаниям Huawei и ZTE поставлять телекоммуникационное оборудование для создания в стране базовой инфраструктуры 5G.