Вашингтон, , 13:19 — REGNUM С новой администрацией США нашей стране будет работать тяжелее, чем с нынешней, причём нас ждут не только внешнеполитические, но и внутренние неприятности, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 24 ноября, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа.

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

Как сообщалось ранее, Трамп заявил, что его согласие на запуск формальной процедуры передачи власти не означает, что он признает результаты выборов. Президент США намерен продолжить их оспаривать. Нынешние выборы запомнятся как «самые коррумпированные в истории американской политики», отметил также Трамп.

« Дональд Трамп зрит в корень, когда утверждает, что состоявшееся в США голосование «запомнится как самые коррумпированные выборы в истории американской политики». Следуя его подходу, можно, думаю, с уверенностью сказать, что правление самого Дональда Трампа запомнится как самое экономически успешное за последние десятилетия и, уверен, на годы вперёд.

У американской экономики есть свой запас прочности, поэтому вся та огромная куча иждивенцев, на которую сделали ставку американские демократы в предвыборной кампании, ещё некоторое время попользуется созданным 45-м президентом США запасом прочности, но он не вечен. Поэтому, думаю, правление Джо Байдена (или Камалы Харрис) останется потом в памяти как наиболее неудачное в экономическом смысле правление.

Дональд Трамп вёл жёсткую и агрессивную внешнюю политику (впрочем, вести в полном смысле свою внешнюю политику ему так и не дали), но не осуществил ни одной военной агрессии. В отличие от его предшественника Барака Обамы. Опыт Обамы говорит о том, что следующее правление демократов может войти в историю как наиболее агрессивное в прямом смысле этого слова.

Дональд Трамп хотел хотя бы отчасти вернуть США их самобытность. Это вызвало отторжение не только у иммигрантов, но и у части уже переформатированного англо-саксонского населения, они сопротивлялись, но, как бы то ни было, разлагающее антикультурное влияние США на остальной мир при нём несколько ослабло. При демократах процесс культурного распада Америки и разбрасывания спор этого распада по всему миру пойдёт новой волной.

Начинающийся процесс передачи власти команде Джо Байдена, как подчёркивает Дональд Трамп, не заставит его прекратить оспаривать результаты выборов. Это хорошо: пусть нанесёт команде Байдена максимальный ущерб.