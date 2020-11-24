Гаррисберг, США, , 06:54 — REGNUM Процедура сертификации голосов в штате американском штата Пенсильвания должна быть приостановлена. С таким требованием в суд региона обратилась группа представителей Республиканской партии США, сообщается на сайте судебного органа.

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Авторы иска призывают отменить действующий в Пенсильвании закон о расширенном голосовании по почте. Почти три четверти всех почтовых голосов, отданных избирателями штата, были за кандидата на пост главы Белого дома, демократа Джо Байдена.

Отмечается, что инициатива республиканцев не связана напрямую со штабом действующего президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября Счетная комиссия американского штата Мичиган утвердила результаты всеобщих выборов в регионе, в рамках которых победу одержал Джо Байден.

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