Москва, , 11:00 — REGNUM Внесение на рассмотрение нижней палаты парламента группой депутатов Госдумы законопроекта о возможности Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ продолжают обсуждать специалисты отрасли. Свое мнение по высказал корреспонденту ИА REGNUM директор по коммуникациям медиагруппы «Россия сегодня» Петр Лидов-Петровский.

«Мы видим много случаев, когда с нашими аккаунтами, с нашими российскими СМИ поступают, мягко говоря, некорректно. Например, нас убирают из так называемой «поисковой выдачи», то есть, в поисковых системах не находятся РИА Новости, или «Спутник», который я представляю, или другие наши ресурсы. Или нам закрывают наши аккаунты, или ставят блоки на фильмы, на отдельные телепрограммы. Это все вызывает вопросы», — рассказал Петр Лидов-Петровский.

«И дело не в том, как и почему это происходит, а в том, что эта схема очень непрозрачна. Есть миллион разных методов, как понизить успех российских СМИ. И работа по отдельным случаям довольно бессмысленна. И доказывать, почему «наказывающие нас» так решили — исходя из политической повестки, или еще по какому-нибудь другому принципу — на этот счет нет четкой позиции нет даже у них самих. Они отвечают на некоторые вопросы, но ссылаясь в основном на внутренние правила. Фактически, это цензура, осуществляемая американскими корпорациями в отношении российских средств массовой информации на территории Российской Федерации. Какие там у них правила и механизмы — это дело «цензоров», но наша позиция основана именно на этом», — подчеркнул он.

«Что же касается законопроекта, который сейчас находится на стадии внесения в Госдуму, это пока декларация намерений, не то, чтобы мы были готовы призвать их к ответу, но не было соответствующих законов. Были штрафы, но небольшие. К тому же те, кто пытается нас «цензурировать» — экстерриториальны, и не находятся в российском правовом поле. Как правило, они говорят: «Обращайтесь в наш нью-йоркский, варшавский или какой-нибудь берлинский офис, и, может быть, Вам ответят. А вообще, мы частная организация, у нас свои правила, не хотите — до свидания. Поэтому, я считаю, что законопроект сам по себе, как повод для обсуждения, дело хорошее, но реальное решение лежит в другой плоскости. Оно лежит в плоскости переведения этих компаний в другую сферу ответственности — а это огромные корпорации с миллиардными запасами валюты, с триллионной капитализацией. Это корпорации — монстры. И, на мой взгляд, здесь надо идти по гораздо более жесткому пути, как во всем мире работают с другим бизнесом. То есть, ты работаешь в этой стране, ты получаешь доходы, ты платишь налоги, ты увеличиваешь свою капитализацию за счет персональных данных наших граждан, больших данных. Значит, надо находить методы, которые позволяли бы нам бороться в этой плоскости», — продолжил эксперт.

«Следующий этап ‑ и об этом думают во всем мире, так, чтобы не только США они платили налоги и ходили «на ковер» в Конгресс, и рассказывали, что они заблокировали не вовремя, и какую пометку ставят на твиттах Дональда Трампа, а чтобы это было по всему миру. Над этим активно думает Евросоюз, Турция. Китай решил эту проблему изначально, закрыв все эти сервисы и создав свои. У нас ситуация другая, но мы можем стать неким прецедентом в этом вопросе, и дальше думать, что делать. Уж конечно, для корпорации с миллионной капитализацией штраф в пятьсот тысяч рублей — это, мягко говоря, несерьезно, а кроме того, они еще и платить его не будут», — отметил он.

«Так что внесение такого законопроекта, тем более, что будут еще чтения, поправки — это правильное решение. Весь мир движется в этом направлении. И дело не только в информации, дело в контроле над тем количеством данных, которые принадлежат гражданам. Это вопрос будущего, и хотелось бы, чтобы он решался поскорее», — завершил свой комментарий Петр Лидов-Петровский.

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