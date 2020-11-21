Вашингтон, , 04:28 — REGNUM После инаугурации кандидата в президенты США Джо Байдена, который ранее уже объявил о своей победе на выборах главы государства, ему будет передан контроль над официальным аккаунтом президента США в социальной сети Twitter, даже если действующий глава страны Дональд Трамп не признает своего поражения. Об этом говорится в распространённом 20 ноября заявлении представителя администрации Twitter Ника Пасилио.

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По его словам, аналогично компания поступит и с другими официальными аккаунтами администрации США, которых насчитывается порядка десяти.

«Twitter активно готовится к тому, чтобы поддержать передачу ведомственных аккаунтов Белого дома 20 января 2021 года», — отмечается в тексте.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, который ранее объявил о своей победе на выборах главы государства, встретился в Уилмингтоне (штат Делавэр) со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидером демократического меньшинства в Сенате Чаком Шумером.

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