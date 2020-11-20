Вашингтон, , 09:43 — REGNUM Свое участие в саммите организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который будет проведен 20 ноября в формате онлайн, примет действующий президент США Дональд Трамп. Об этом 20 ноября сообщил представитель вашингтонской администрации.

«Президент Трамп примет завтра участие в виртуальном саммите АТЭС», — приводит его слова ТАСС в ответ на просьбу подтвердить планы американского лидера.

При этом ранее агентство Reuters отметило, что Трамп последний раз присутствовал на такой встрече в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в декабре текущего года Тайвань с визитом посетит глава Агентства по защите окружающей среды США Эндрю Уилер.