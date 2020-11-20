Тайбэй, , 09:13 — REGNUM В декабре текущего года Тайвань с визитом посетит глава Агентства по защите окружающей среды США Эндрю Уилер. Об этом 20 ноября сообщает центральное информационное агентство острова со ссылкой на источники в правительстве.

Также сообщается, что Уилер получил приглашение приехать на Тайвань ещё в декабре 2019 года, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции его поездка все время откладывалась.

При этом точные даты данного официального визита пока не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в жесткой форме потребовал прекратить вмешательство США во внутренние дела и политику Китая и раскритиковал поведение Вашингтона и властей Тайваня.