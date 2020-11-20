Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Свой 78-й день рождения отмечает 20 ноября кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден, который ранее объявил, что он победил на выборах главы государства.

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При этом советники 78-летнего демократа не сообщают, как именно Байден намерен отметить эту дату.

В то же время, кандидат от Демпартии пока не признан официально победителем на выборах президента страны Управлением по общим вопросам администрации страны, победителем на выборах его назвали ведущие американские СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Джозеф Байден может подать иск к администрации действующего президента США Дональда Трампа, которая не признает его избранным президентом.