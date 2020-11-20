Атланта, США, 20 ноября 2020, 07:43 — REGNUM Результаты ручного пересчета голосов на выборах президента США в штате Джорджия практически не имеют отличий от итогов обработки, полученных ранее с помощью машин. Об этом заявил, государственный секретарь региона Брэд Раффенспергер в эфире телеканала WSBTV.
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По его словам, в оглашенных цифрах по голосованию нет никаких сомнений. При этом официальная информация о пересчитанных бюллетенях все еще не опубликована.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября Брэд Раффенспергер заявил, что в ходе проверки работы и программного обеспечения оборудования для обработки избирательных бюллетеней не было выявлено никаких нарушений.
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