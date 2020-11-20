Баку, , 07:28 — REGNUM Подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район (по административно-территориальному делению Азербайджана), сообщили 20 ноября утром в пресс-службе Минобороны республики.

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Отмечается, что район занят военными в соответствии с трёхсторонним заявлением, подписанным президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным.

В течение дня военные планируют предоставить фото и видеоматериалы из Агдамского района.

Напомним, по заявлению лидеров трёх стран, принятому 10 ноября в Москве, три района вокруг Нагорного Карабаха — Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский — будут возвращены Азербайджану до 1 декабря 2020 года.

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