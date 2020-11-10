Москва, , 02:59 — REGNUM Три района вокруг Нагорного Карабаха — Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский — будут возвращены Азербайджану до 1 декабря 2020 года, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации. Об этом сообщает агентство Sputnik.

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«Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район», — зачитал он текст заявления после подписания в Москве.

Следующим будет Агдамский район и территории в Газахском районе (по административному делению Азербайджана) — до 20 ноября 2020 года.

До 1 декабря 2020 года будет передан Лачинский район. При этом Армения оставит под своим контролем Лачинский коридор шириной 5 км, который обеспечивает связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шушу.

Алиев добавил, что вдоль Лачинского коридора будет развёрнут миротворческий контингент России с численностью 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что о завершении войны в Нагорном Карабахе объявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он отметил, что принятое им решение стало «наилучшим из возможных в сложившейся ситуации».

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