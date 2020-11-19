Москва, , 16:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин в среду, 18 ноября, подписал указы о назначении двух временно исполняющих обязанности глав регионов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, временно исполняющим обязанности главы Мордовии назначен председатель правительства Дагестана Артем Здунов, а временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области — вице-губернатор Ставропольского края Вячеслав Гладков. Оба назначенца являются выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) Российской академии народного хозяйства при президенте России (РАНХиГС).

«Школа губернаторов» (Высшая школа государственного управления) — это кадровый лифт, который готовит управленцев для решения проблем регионов, развития их потенциала. Посредством «Школы губернаторов» решается вопрос кадрового дефицита, который особенно актуален в реалиях сегодняшнего дня», — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель Исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Корпус» За чистые выборы» Алена Булгакова.

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«Нет сомнений в квалификации менеджеров-управленцев, прошедших соответствующую подготовку, так как её программа предполагает всесторонне обучение на серьёзном уровне. Назначенные накануне временно исполняющие обязанности глав регионов Вячеслав Гладков в Белгородской области и Артем Здунов в Мордовии являются выходцами именно «Школы губернаторов». Известный факт, что, находясь в ней на обучении, они занимали руководящие государственные посты в одних регионах, а затем были назначены Указом президента на должности глав в другие. Таким образом, «Школа губернаторов» не предполагает жёсткого закрепления её выпускников за отдельными территориями. Как показала практика накануне, есть и случаи «горизонтальной интеграции», когда, полученные в ходе обучения социально значимые профессиональные навыки и компетенции, могут быть применимы и на руководящих постах в других территориях, там, где в этом возникает необходимость», — подчеркнула Алена Булгакова.

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