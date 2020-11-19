Москва, , 16:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин в среду, 18 ноября, подписал указы о назначении двух временно исполняющих обязанности глав регионов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, временно исполняющим обязанности главы Мордовии назначен председатель правительства Дагестана Артем Здунов, а временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области — вице-губернатор Ставропольского края Вячеслав Гладков. Оба назначенца являются выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) Российской академии народного хозяйства при президенте России (РАНХиГС).

«Артем Здунов является выпускником первого потока программы кадрового резерва ВШГУ, а Вячеслав Гладков закончил третий поток программы в августе этого года. Мы поздравляем наших выпускников с назначениями на эти ответственные должности. Уверен, что знания, полученные на программе кадрового резерва, помогут им в этой работе» — отметил директор ВШГУ, проректор РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Несмотря на молодой возраст Артем Здунов уже имеет большой управленческий опыт, хорошо разбирается в вопросах экономики и финансов. Около восьми лет он работал в министерстве экономики Татарстана — региона, который является одним из ведущих промышленных и экономических центров России, а последние два года занимал должность главы Правительства Республики Дагестан, участвовал в проведении значимых реформ в регионе, а также координировал работу по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, — рассказал Алексей Комиссаров, — Вячеслав Гладков окончил Санкт-Петербургский государственный экономический университет, является кандидатом экономических наук. Имеет 20-летний опыт работы как на муниципальном, так и на региональном уровнях власти в разных регионах России, где курировал вопросы экономики и внутренней политики. Последние 4 года Вячеслав Гладков работал в правительстве Ставропольского края, который, как и Белгородская область, входит в ТОП-10 аграрных регионов России. Убежден, что оба кандидата смогут применить этот опыт в должностях руководителей регионов».

«Нашу программу часто называют «Школой губернаторов», это подтверждается назначениями наших участников. Всего среди выпускников трех потоков и слушателей четвертого потока программы кадрового управленческого резерва 36 человек являются главами регионов России, в том числе четверо — работают временно исполняющими обязанности губернаторов», — уточнил Алексей Комиссаров. Он также напомнил, что 3 выпускника в настоящее время являются министрами Правительства РФ, один — Генеральным прокурором России. 35 выпускников и слушателей программы занимают должности заместителей федеральных министров. Многие участники программы получали назначения во время обучения.

Напомним, программа развития кадрового управленческого резерва была запущена по поручению Президента России в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС и реализуется в партнерстве с Корпоративным университетом Сбербанка, Московской школой управления «Сколково» и Высшей школой экономики. Ее цель — создать сообщество современных управленцев, которые будут обладать знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач. Выпускниками трех потоков программы стали 225 человек, сейчас проходит обучение по 4 потоку программы. Среди участников программы — десятки победителей и финалистов конкурса «Лидеры России».

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