Москва, , 12:55 — REGNUM Доклад главы Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниила Егорова будет заслушан 19 ноября президентом России Владимиром Путиным. Об этом 19 ноября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент работает в Кремле сегодня, в преддверии Дня работников налоговых органов, который будет в субботу, встретится с Даниилом Егоровым, руководителем ФНС», — заявил Песков.

Также он добавил, что в рабочем графике главы российского государства на 19 ноября есть другие встречи, однако они носят непубличный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в графике президента России Владимира Путина отсутствуют планы обращаться к нации, наподобие случаев весной 2020 года в период пандемии коронавируса.