Москва, , 12:40 — REGNUM В графике президента РФ Владимира Путина отсутствуют планы обращаться к нации, наподобие случаев весной 2020 года в период пандемии коронавируса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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»Что касается обращений к нации, президент это делает по мере того, как возникает необходимость», — сказал Песков.

По его словам, на данный момент отдельных обращений по данному поводу «не планируется»: «Сейчас нет необходимости в каких-то дополнительных выступлениях».