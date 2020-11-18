Степанакерт, , 11:36 — REGNUM Ещё одна группа российских миротворцев прибыла из Еревана в Степанакерт. Об этом 18 ноября сообщает Минобороны РФ.

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Уточняется, что военные миротворческих сил провели разгрузку автомобильной техники и средств материально-технического обеспечения, которые были доставлены из России самолетом ВКС РФ Ил-76, на ереванском аэродроме Эребуни.

«Очередная колонна подразделений 15 отдельной миротворческой бригады, прибывших для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта, после разгрузки совершила марш из Еревана в Степанакерт», — говорится в сообщении.

Также указывается, что безопасность во время движения военных колонн миротворцев во время передвижения была обеспечена российской военной полицией на всех маршрутах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналистам заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что сроков решения вопроса об определении статуса Нагорного Карабаха, который является чувствительным для сторон данного конфликта, нет.