Москва, , 11:01 — REGNUM Сроков решения вопроса об определении статуса Нагорного Карабаха, который является чувствительным для сторон данного конфликта, нет. Об этом 18 ноября заявил журналистам заместитель главы МИД России Андрей Руденко.

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«Сроков нет. Этот вопрос достаточно чувствительный», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Также Руденко указал, что в Москве рассчитывают на то, что отсутствие таких сроков не станет причиной нового конфликта или тем более — кровопролития.

«Тем не менее, остается существенная роль для Минской группы (ОБСЕ — ред.), которая будет решать те вопросы, которые не нашли своего отражения в (трехстороннем) соглашении», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что в настоящее время вопрос об увеличении числа миротворцев из России в Нагорном Карабахе не рассматривается.