Варшава, , 10:00 — REGNUM В настоящее время у власти в Польше находятся «демагоги и популисты», ищущие виноватых «для оправдания собственных неудач». Об этом 18 ноября заявил бывший польский президент, лауреат Нобелевской премии и один из наиболее известных политиков Польши Лех Валенса в интервью РИА Новости.

«По крайней мере, в стратегии национальной безопасности так и записано — Россия является главной угрозой для Польши», — сказал он, комментируя опасения польских властей относительно «военной агрессии» России.

Также Валенса указал, что, когда действующий польский президент — Анджей Дуда — подписывал данный документ, никто из его советников не высказывался против этого.

«К власти пришли демагоги и популисты. Они ищут виноватых для того, чтобы оправдать свои неудачи. Это такая тактика», — подчеркнул бывший польский лидер.

При это он отметил, что, по данным политика, нынешний президент Польши «даже в армии не был».

«Что он знает о стратегии — этот Дуда? Это несчастье для Польши. Пока демагогия и популизм служит им — они на этом зарабатывают», — заявил Валенса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Польши заявил, что России и Польше необходимо наладить добрососедские отношения, так как на их ссорах зарабатывают третьи страны, в первую очередь — США.