Варшава, , 09:29 — REGNUM России и Польше необходимо наладить добрососедские отношения, так как на их ссорах зарабатывают третьи страны, в первую очередь — США. Об этом 18 ноября заявил бывший польский президент, лауреат Нобелевской премии и один из наиболее известных политиков Польши Лех Валенса.

«Господь Бог так решил, что мы соседи. И мы не сможем перенести ни Россию, ни Польшу с их мест», — заявил он в интервью РИА Новости.

Также он добавил, что ввиду данного обстоятельства необходимо сделать отношения между Россией и Польшей «приятными», к чему Валенса, по его словам, стремился во время своей работы с первым президентом РФ Борисом Ельциным, когда был главой польского государства.

«Если мы договоримся, то будем иметь выгоду ‑ и одни, и вторые. А пока наши ссоры приводят к тому, что на нас зарабатывает третий», — сказал Валенса.

При этом в ответ на уточняющий вопрос о том, является ли такой «третьей страной» США политик ответил: «Прежде всего. Но не только».

В тоже время Валенса заявил, что если бы не проиграл в середине 90-х выборы и остался у власти, то российско-польские отношения сложились бы по-другому.

«И если бы я остался на второй президентский срок, то не было бы нынешних проблем. Я бы очистил российско-польские отношения», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что польская обувная компания Wojas заключила договор на производство и поставку армейских ботинок для Агентства закупок НАТО.