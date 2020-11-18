Брюссель, , 09:43 — REGNUM Европейские власти, в частности в Германии, Франции и Бельгии, настроены на укрепление сотрудничества с Соединёнными Штатами после вступления в должность главы Белого дома кандидата от Демократической партии, вице-президента Джозефа Байдена и уже начали готовить целый ряд инициатив. Об этом 18 ноября сообщают источники газеты The Wall Street Journal в европейских дипломатических кругах.

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По словам собеседника издания, речь идёт о более тесном трансатлантическом сотрудничестве, чем при нынешнем американском лидере Дональде Трампе. Он указал на опасения Евросоюза в том, что из-за отсутствия инициатив со стороны европейских властей отношения между США и странами ЕС останутся на прежнем уровне. Поэтому европейские политики уже приступили к подготовке ряда предложений для администрации Байдена.

Предположительно, упор будет делаться на такие вопросы как присутствие американских военных в Сирии и Афганистане, участие Вашингтона в решении вопросов по иранской ядерной программе, а также возвращение США во Всемирную организацию здравоохранения и отношения с Китаем.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз рассчитывает на улучшение отношений с Соединёнными Штатами после победы на президентских выборах демократа Джозефа Байдена, о которой заявлял он сам и свидетельствуют прогнозы американских СМИ.

По мнению главы дипломатии ЕС, Брюссель и Вашингтон смогут политически вернуться во времена, предшествовавшие президентству Дональда Трампа, и вновь начать видеть в друг друге «друзей, союзников и партнёров».