Минск, , 14:27 — REGNUM Ответные меры на возможное расширение санкций по отношению к Белоруссии со стороны Европейского союза готовят белорусские власти. Об этом 17 ноября заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей по итогам совещания у президента стран в Минске, его слова приводит агентство БелТА.

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По словам Макея, власти Белоруссии заинтересованы в том, чтобы и республика, и весь регион были «местами мира, спокойствия и доброжелательности».

«Но если кому-то захочется и дальше нагнетать ситуацию (а вы видите, что со стороны тех, кто уехал из Белоруссии в Европу, раздаются призывы к введению экономических санкций), то будьте уверены, что эти инициативы в случае их принятия нашими европейскими партнерами не останутся без ответа», — сказал глава белорусского МИД.

Также он подчеркнул, что реакция Минска будет адекватной и очень чувствительной для партнеров Белоруссии из Европы и подчеркнул, что не белорусская сторона была инициаторами санкций, она, по мнению главы МИД страны, просто старается адекватно реагировать на те вызовы, с которыми столкнулась и сталкивается республика.

«Мы всегда говорили, что санкции — это не метод реализации межгосударственных отношений. Они никогда ни к чему хорошему не приводили и не приведут. Как показывает даже наш недавний опыт, рано или поздно санкционная политика завершится. Убежден, что так будет и в будущем через некоторое время», — отметил Макей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что после выборов президента в Белоруссии, республика сама того не желая превратилась в арену противостояния чужих интересов.