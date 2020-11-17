Минск, , 13:54 — REGNUM После выборов президента в Белоруссии, республика сама того не желая превратилась в арену противостояния чужих интересов. Об этом 17 ноября заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам внешней политики в Минске, его слова приводит агентство БелТА.

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По словам белорусского лидера, для властей республики в настоящий момент наиболее важна обстановка вокруг страны.

«После окончания избирательной кампании наша страна, сама того не желая, превратилась в арену противостояния чужих интересов», — сказал он.

Также Лукашенко уточнил, что он во время своих выступлений по всей стране предупреждал актив Белоруссии, что республика может стать театром военных действий.

«Начнется не наша война. И там, в этой войне, наших интересов не будет», — подчеркнул президент Белоруссии, добавив, что в данный момент «идет противостояние».

«И наша страна сегодня практически стала объектом неприкрытой агрессии, пока не горячей войны. Но и в этих условиях мы, как и прежде, нацелены на укрепление взаимовыгодных связей со всеми своими зарубежными партнерами», — отметил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с критикой по поводу занятой Польшей и Литвой позиции в отношении Белоруссии выступил президент страны Александр Лукашенко.