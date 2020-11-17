Минск, , 13:25 — REGNUM С критикой по поводу занятой Польшей и Литвой позиции в отношении Белоруссии выступил президент страны Александр Лукашенко. Он заявил об этом 17 ноября на совещании по вопросам внешней политики в Минске, его слова приводит агентство БелТА.

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«Белоруссия всегда готова к сотрудничеству с теми, кто соблюдает принципы взаимоуважения (прямо скажу — с теми, кто нас уважает, кто считается с нами, нашими интересами), искренности и порядочности», — сказал белорусский лидер.

Также Лукашенко отметил, что то, что некоторые из белорусских партнеров оказались не готовыми к работе в таких условиях, является, по его мнению, печальным.

Кроме того, он пояснил, что речь идет о западных государствах, с которыми республика в последние последних лет поступательным и настойчивым образом создавала взаимовыгодные контакты, и в первую очередь о ближайших соседях страны — Польше и Литве.

«К сожалению, занятая ими позиция по отношению к Беларуси может перечеркнуть если не все, то многое из достигнутого», — отметил Лукашенко

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Китай оказали Белоруссии поддержку в условиях беспрецедентного внешнего давления на республику.