Санкт-Петербург, , 10:47 — REGNUM В Петербурге за последние сутки обнаружили 2039 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 16 ноября оперативный штаб. Это абсолютный «рекорд» для города с начала пандемии и почти на сотню случаев больше, чем днем ранее. Показатель впервые преодолел психологическую отметку в 2 тыс. заражений в сутки.

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Всего с весны в Северной столице вирус нашли у 83 743 человек. В отличие от первой, весенней волны пандемии, петербургский показатель уже более чем вдвое превышает суточные результаты Московской области и, судя по всему, вскоре перерастет ее по общему числу зараженных. На первом месте по абсолютному числу случаев заражения остается Москва.

За неделю число суточных заражений возросло в Петербурге на 12 317, или на 17%.

Выздоровело от COVID-19 за все время 49 733 петербуржца, включая 1070 человек за последние 24 часа, что тоже является рекордом для города.

При этом в суточной статистике Петербурга по итогам 15 ноября не указано ни одной смерти, хотя накануне сообщалось о 41 жертве. Это объясняется просто: пока город бьет «рекорды», петербургская комиссия по установлению причин летальных исходов продолжает отдыхать по воскресеньям. Общее количество умерших непосредственно от ковида в Петербурге, по официальным данным, составляет 4551 человек.

Добавим, в России за день коронавирус подтвердили у 22 778 жителей в 85 регионах. Их общее число достигло 1 948 603 человек.

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