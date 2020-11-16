Вашингтон, , 10:55 — REGNUM В своем аккаунте в соцсети Twitter действующий глава Белого дома США Дональд Трамп сообщил о победе демократа Джозефа Байдена на «сфальсифицированных» президентских выборах в США. Это был первый раз, когда уходящий президент Трамп публично признал победу своего соперника. Однако вскоре после этого он написал новый твит, в котором заявил, что сдаваться не собирается. Таким образом, действующий президент поступил в своей привычной манере, — победа Байдена признана, но он как будто бы не проиграл. Об этом сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

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«Твит Дональда Трампа содержит привычное — и пока безосновательное — обвинение, согласно которому Джозеф Байден выиграл выборы вследствие их фальсификации. Через 90 минут Трамп написал капслоком «ВЫБОРЫ СФАЛЬСИФИЦИРОВАНЫ, МЫ ПОБЕДИМ», а также «Я НЕ ПРИЗНАЮ ПОРАЖЕНИЯ». Послание Дональда Трампа еще раз доказывает, насколько он необычен как президент и политик. Он не может проиграть, хотя он, наверное, и понимает, что это уже произошло, и наверняка многие из его сотрудников сказали ему об этом, но быть проигравшим — это, по его мнению, самое худшее, что может случиться, и тогда в игру вступает его характер. Это еще один пример того, насколько он необычен он на посту президента», — поделился с журналистами своими наблюдениями профессор Даг Бэнк, занимающийся североамериканскими исследованиями.

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