Вашингтон, , 10:36 — REGNUM В своем аккаунте в Twitter Дональд Трамп впервые признал, что на президентских выборах победил Джозеф Байден. Однако действующий президент отказывается признать свое поражение и продолжает безосновательно заявлять о фальсификации результатов выборов. Судебные тяжбы юристов Трампа, похоже, сходят на нет, но «ложь» президента по-прежнему рискует привести к эскалации насилия. Об этом 16 ноября в своей статье сообщил журналист шведской газеты Dagens Nyheter Мартин Гелин.

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Сообщение Дональда Трампа в Twitter — «Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы» — считается наиболее близким к тому, чтобы признать свое поражение. Однако Трамп, как обычно, выдвинул необоснованные обвинения в фальсификации результатов голосования и по-прежнему заявляет, что только средства массовой информации считают, что Байден победил на этих выборах.

В эти выходные в Вашингтоне прошла масштабная демонстрация в поддержку Трампа, во время которой были зафиксированы столкновения с противниками Трампа. Среди прочего, на улицах столицы были замечены члены ультраправой организации Proud Boys.

«Трамп не может сообщить у себя в Twitter о появлении новых результатов выборов, но его сообщение, несомненно, вызвало энтузиазм среди его разочарованных, сердитых и часто крайне вооруженных сторонников», — пишет Гелин.