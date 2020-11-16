Вашингтон, , 06:59 — REGNUM Избирательный штаб действующего президента США Дональда Трампа отказался от главной части своих требований в рамках судебного расследования подсчета голосов штата Пенсильвания. Об этом свидетельствует новое исковое заявление, опубликованное в базе суда.

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Теперь в иске отсутствуют обвинения сотрудников избиркома в нарушении конституционных прав Трампа в ходе подсчета голосов, в частности, путем недопуска республиканских наблюдателей на участки. Теперь сторонники американского лидера обвиняют избирательную комиссию в том, что республиканцы изначально оказались в менее выгодных условиях, нежели демократы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил о серьезных нарушениях американской конституции в ходе президентских выборов. По его словам, лживые СМИ скрывают истинные масштабы конституционных нарушений в ходе голосования.

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