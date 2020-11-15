Вашингтон, , 07:04 — REGNUM Власти Тайваня надеются на продолжение тесного сотрудничества с Соединенными Штатами в случае прихода к власти демократа Джо Байдена, сообщает агентство Reuters.

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По его данным, соответствующее заявление сделал представитель острова в США в беседе со сподвижником Байдена Энтони Блинкеном. Разговор между политиками состоялся 14 ноября по телефону.

«Очень ценим двустороннее сотрудничество между США и Тайванем, и надеемся его продолжить в ближайшие годы», — приводит агентство его слова.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября МИД Китая поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на президентских выборах. Однако глава китайского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что окончательные результаты выборов в США будут объявлены позднее в соответствии с законами и процедурами страны.

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