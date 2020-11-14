Минск, , 07:45 — REGNUM Взять под серьезный контроль расследование обстоятельств смерти Романа Бондаренко в Минске поручил генеральной прокуратуре президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 13 ноября он заявил общаясь с журналистами, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

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Прежде всего лидер республики выразил соболезнования родителям погибшего и сообщил, что интересовался ходом расследования гибели Романа Бондаренко.

По словам Лукашенко, накануне, 12 ноября, он поручил председателю Следственного комитета республики «честно и объективно» все расследовать, предупредив его, что «эта проблема будет раскручиваться».

Однако белорусский лидер также отметил, что утром 13 ноября из-за того, что в смерти Бондаренко начали «в очередной раз» обвинять сотрудников милиции, он позвонил генеральному прокурору и поручил взять под «серьезнейший контроль это уголовное дело или расследование».

«Чтобы не было потом: а, милиция сама расследовала, Следственный комитет… Хотя они у нас отделены — Следственный комитет от милиции, но задача Генпрокуратуры — взять это под контроль», — пояснил Лукашенко.

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Напомним, 12 ноября в медицинском учреждении не приходя в сознание скончался 31-летний житель белорусской столицы Роман Бондаренко. Накануне, вечером 11 ноября, он был избит сотрудниками правоохранительных органов, в результате чего, в частноти, получил закрытую черепно-мозговую травму и был доставлен в Больницу скорой медицинской помощи.