Нью-Йорк, США, , 01:49 — REGNUM Действующий президент США Дональд Трамп получает голоса выборщиков в штате Северная Каролина, а его оппонент, кандидат от Демократической партии Джо Байден — в Джорджии. Об этом 13 ноября сообщил телеканал NBC, который ведёт собственные подсчёты.

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Если прогноз телеканала подтвердится, то Байден получит от Джорджии 16 голосов выборщиков и станет победителем на президентских выборах (с 306 голосами по всей стране). Напомним, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов.

Полученные Трампом 15 голосов из Северной Каролины, напротив, никак не повлияют на исход выборов, отмечает телеканал.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что выборы президента США прошли 3 ноября 2020 года. Большинство бюллетеней в штатах уже учтены, однако официальные результаты подсчёта голосов будут известны позднее.

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