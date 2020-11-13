Минск, 13 ноября 2020, 21:14 — REGNUM Поражение нынешней американской администрации на выборах — это расплата США за свою политику в отношении Белоруссии и России, заявил 13 ноября журналистам белорусский президент Александр Лукашенко.
Белорусский президент напомнил, что Вашингтон «везде и всегда» вмешивался в выборы, в том числе в президентские, «особенно в России, и чрезвычайно — в Беларуси».
По словам белорусского лидера, американцы участвовали в подготовке тех, кто устраивает в Белоруссии беспорядки. Были и другие вмешательства.
Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: протесты не утихают — трансляция»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США продолжается кризис, связанный с неопределённостью итогов президентских выборов.
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