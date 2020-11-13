Вашингтон, , 14:27 — REGNUM В результате состоявшихся президентских выборов в США распространение дезинформации в интернете стало одной из главных особенностей постэлекторального периода. По данным информационного агентства Associated Press, в социальных сетях распространяются миллионы сообщений и постов о масштабных фальсификациях. Однако никаких доказательств о фактах масштабного электорального мошенничества до сих предоставлено не было. Об этом в своей статье написал журналист шведской газеты Dagens Nyheter Хуго Евальд.

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В качестве одного из доказательств продолжающейся компании по дискредитации выборов журналист обратил внимание читателей на случай, когда 5 ноября на сайте Project Veritas появилась информация, согласно которой 32-летний почтовый служащий сообщил о факте изменения даты на бюллетенях, пришедших позже установленного срока. Впоследствии мужчина признался, что намеренно преувеличил значение приведенных им фактов.

«История предполагаемой фальсификации итогов голосования в Пенсильвании — лишь одно из многочисленных утверждений, циркулирующих в интернете после президентских выборов в США 3 ноября. Общим для всех этих заявлений является то, что они создают впечатление, согласно которому имевшие место масштабные фальсификации являются причиной победы Джо Байдена», — написал Евальд.

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