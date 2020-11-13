Новосибирск, , 13:53 — REGNUM В Новосибирской области в ближайшие дни начнут поступать лекарства для лечения пациентов с коронавирусом, находящихся на амбулаторном лечении. Об этом на сегодняшнем брифинге, 13 ноября, заявил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

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Напомним, что по данным оперштаба, на утро 13 ноября в Новосибирской области выявлено 19 639 случаев заражения коронавирусом, 16 063 пациента выписаны с выздоровлением. Под медицинским наблюдением находятся 3867 жителей региона, 59 667 человек сняты с меднаблюдения.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кемеровской области также начали бесплатно выдавать противовирусные препараты и антибиотики амбулаторным пациентам с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщил заместитель губернатора региона Алексей Цигельник.

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